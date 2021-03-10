日本「桌球天后」福原愛與台灣「桌球王子」江宏傑步入禮堂，本是讓人讚嘆的桌球夫妻檔，不料月初爆出婚變，隻身在日本工作的福原愛，還被拍到與高帥男在橫濱約會並過夜，事後雖夫妻倆皆發聲明，福原愛澄清「一人一間」沒出軌，江宏傑說「感情不變」表達走下去的立場，但雙方似乎對婚姻認知不同，福原愛遭週刊爆祭出一個動作，火速切割老公。

據《鏡週刊》報導，婚變消息爆出後，在台灣的江宏傑非常忙碌，又要照顧家人又要跟經紀公司華研開會商討，5小時來回新竹住家與台北，且似乎已跟鄰居打好照面，鄰居一見陌生人靠近就立刻提高警覺，有心幫忙守護夫妻倆的隱私，但面對江宏傑的挽救姿態，福原愛似乎沒有同樣的共識。

面對婚變，福原愛似乎沒有要與江宏傑「聯手」對抗，被爆出她在日本所屬的經紀公司「電通」集團，已悄悄拿回危機處理的主控權，她在台灣所屬的「華研」只能幫忙傳話，但無法與她本人聯繫上，但江宏傑方面仍是交由「華研」處理，看來夫妻倆的「對外窗口」已經切割。

至於早前曾傳出福原愛將在3月初返台，有望親自處理婚變風波，但如今此事生變，華研早前已經回應「還沒有確定」，要等日本經紀公司進一步消息，但昨(3/9)又有日媒爆料福原愛不想再回台灣，甚至有熟人透露，江宏傑希望老婆快回台灣處理，或自己也願意飛到日本，「但都被小愛拒絕了，看來夫妻關係回不去了」。

(中時新聞網)