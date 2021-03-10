台灣水情嚴峻，蔡英文總統也表示，此次水情是56年最嚴峻的時刻，她這陣子參拜宮廟都不忘誠心祈求「風調雨順」。國民黨政策會專員呂謦煒指出，蔡英文其實幾乎每年都有注意到水資源問題，但是每年卻都光說不練，老調重提，連續幾年講的話甚至「一字不差照稿唸」失去了治水先機！他怒批「就像民進黨政府能源政策拙劣，逼使人民得『用肺發電』一樣，現在也是在『用嘴治水』，逼人民忍受無水可用的苦果嗎？」

呂謦煒指出，最近中南部陷入近一甲子不遇的大旱，蔡政府不僅沒有「超前部署」，更因經濟部長王美花一席「鑿井取水」說，引發熱議，他特別回顧蔡總統對水資源規劃的表態。其實蔡英文早在2015年在野時，就聲稱民進黨政策部門會「針對水資源的開發及分配，提出完整且具體的政策方案」。之後幾年她出席中常會，卻只會說「需要一套長遠的水資源規劃政策，利用科技提升國家的整體用水效率」，2016、2017年說的話更幾乎一字不差，讓他「不禁懷疑她是不是看著幕僚準備好的稿念的。」

呂謦煒並提到，行政院雖曾在2017年推出「前瞻基礎建設」的水資源計畫，舉債千億，執行過半，但是現在人民卻還是飽受沒水之苦，這個方案可說是成效不彰，因此2020年蔡英文又說要一套永續的水資源發展政策，字面是換了，但是意思跟之前的卻還是同一套，老調重彈而已。

呂謦煒質疑，「奇怪，蔡英文總統，現在不就是民進黨執政嗎？」政府的最高領導人，不就是妳嗎？不是妳應該要提出「永續的水資源規劃發展政策」嗎？蔡英文總統，說好的水資源政策呢？難道妳的水資源政策，就是「走訪各地、參拜宮廟時，都不忘誠心祈求『風調雨順』」？

他重批，蔡政府先是讓人民「用肺發電」，現在還只會「用嘴治水」，能源政策跟治水政策通通不及格！

(中時 )