各地方政府發行的敬老愛心卡，每個縣市能使用的交通工具都不一樣，有立委建議進一步整合，甚至可以搭乘台鐵或高鐵，交通部長林佳龍表示，站在交通部立場希望可以全力促成，讓台鐵成為敬老卡使用、暢行無阻，但涉及各地方政府的設備預算、要建立點數與清分制度等，還要進一步協調。

民進黨立委張宏陸指出，敬老愛心卡在每個縣市可以搭乘的交通工具不同，公車、捷運、騎腳踏車、坐船、計程車等，也有人希望開放搭乘台鐵，甚至是高鐵，希望中央單位要與地方來協調。

林佳龍說，敬老卡不能搭乘雙鐵，進入車站涉及到的閘門、設備、刷卡軟體，各地方狀況都不一樣，裝設備需要預算，敬老卡使用之後的點數、怎樣清分，都涉及到各縣市的協調與配合。他舉例，台北市政府願意服務他們敬老卡市民，大家能夠就預算、使用之後可能的收支，建立一套制度。根據交通部初步調查，北部縣市政府比較積極，中南部意見比較分歧，會再加強來協調促成。

林佳龍表示，站在交通部立場，自然希望全力促成台鐵成為敬老卡使用，他已要求交通部、台鐵局去評估所需經費，各縣市怎樣共同服務敬老卡對象，收入、清分需要建立制度。另有些縣市可能沒有實施敬老卡，設施投入、預算分配等都還要協調。

(中時 )