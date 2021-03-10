歐股繼8日漲幅創下四個月新高後，9日在原油與公共事業相關族群領漲下，指數再度收紅。泛歐Stoxx 600指數收420.41點，上漲3.16點或0.76%。其中，公用事業類股漲幅超過1.5％，礦業股卻表現疲弱。

Pandora大漲7.2％，因這家丹麥珠寶製造商，2月有機類寶石產品銷售業績大增12％。

全球公債殖利率劇揚，也讓歐股備感壓力。不過，藉著疫苗推廣率逐日增加，以及美國1.9兆美元疫情紓困案，可望即將在眾議院過關下，也讓投資人可暫時寬心伴隨而來的通膨疑慮。

目前看來，歐股比美國一些科技類股成分很高的指數，表現得好太多。

瑞銀（UBS）表示，歐股跟科技類股占比很高的美國標普500指數相比，結構內少掉很多高成長性公司，因此即使公債殖利率上揚，對歐股來說影響性也沒那麼大。股票上漲速度雖是一個問題，若以殖利率目前緩升態勢看來，歐股中更多股價不會太貴與更多景氣循環股，未來表現將可期待。

根據統計，迄今內有銀行，能源與汽車類股在內的MSCI歐洲價值指數已漲約9％。至於科技與醫療保健族群成分較多的高科技指數，漲幅才僅2％。

受到中國大陸限制在河北省的唐山大鋼廠空汙排放，大連鐵礦砂期貨因此大跌10％，也讓歐洲礦業類股跌1.8％。同時，這些金屬價格，也受到美元近日走堅影響表現疲弱。

在英國交易的礦業公司力拓（Rio Tinto），必和必拓（BHP）與英美資源（Anglo American）分別跌2.4％至4.4％不等，也拖累原物料占比高的倫敦富時100指數(FTSE 100)表現。

本周影響歐股走向的還有歐洲央行要舉行會議，投資人想要知道歐洲央行是否會緊急地加速回購公債的腳步。

全球外匯交易商Axi表示，對位於德國法蘭克福的歐洲央行來說，目前金融環境充滿挑戰，因為既不想也無法與美聯準會(FED)那種鴿派態度放在一起相較並論。

經濟數據顯示，由於來自中國大陸強勁需求，德國元月出口數字意料成長。而將出爐的歐元區第四季經修正經濟成長(GDP)數據，也值得再留意。

個股中，英國保險商與資產管理M＆G漲4.7％，這家新分割出來的投資管理公司，曾公布2020優於預估的營業利益數字。

德國汽車零組件製造商大陸集團（Continental）跌8.0％，因公司預估2021財測恐怕會將不如預期。

(時報資訊)