美國公債殖利率回落，引爆科技股的噴發行情，周二那斯達克指數飆升3.69%，創下去年11月來最大單日漲幅，惟分析師提醒科技股這波反彈的續航力仍有待觀察。

周二美國10年期指標公債殖利率下跌逾5個基點，跌至1.54%，緩解了科技股近來沈重的拋售賣壓。

受此激勵，特斯拉終場股價大漲19.6%，結束連跌5天的低迷走勢，並創下2020年2月以來最大單日漲幅。蘋果、臉書漲逾4%，微軟與網飛均上漲逾2.5%，亞馬遜收漲3.8%。

標普500科技股指數大漲3.41%，非必需消費品類股飆升3.80%。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli出具報告指出，成長/動能股過去幾周表現大幅落後，但再度勁揚的前景可期，因投資人會越來越適應利率水準，並進場買入這個過去最受寵的類股。

那斯達克指數周一重挫2.4%，與2月12日創下的歷史高點相比下跌逾10%，確定跌入修正區。

高成長型股票最近走勢備受壓力，因利率上揚將削弱其未來的獲利表現，使其目前高昂的估值受到質疑。

在利率疑慮籠罩下，過去一個月許多熱門科技股走勢疲弱，跌幅均超過兩位數。即使在周二的強勁反彈後，蘋果股價在過去一個月以來仍下跌逾10%，特斯拉跌20%，居家防疫明星股Zoom Video與Peloton分別下跌20%和36%。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，這些科技股有許多短期都已經超賣，因此展開強勁反彈並不讓人特別意外，問題是這個反彈是實力堅強的那種，還是不會持續太久的「死貓反彈」（Dead cat bounce）。

有「科技股女股神」之稱的方舟投資管理（Ark Investment Management）創始人兼執行長與投資長伍德（Cathie Wood）周一接受媒體訪問時表示，最近科技股遭到拋售為其基金創造了逢低買進的「絕佳機會」。周二伍德的旗艦基金方舟創新（Ark Innovation,ARKK）大漲10%，創下歷來最大單日漲幅。

(時報資訊)