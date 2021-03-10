大陸女星劉濤2003年在《還珠格格-天上人間》飾演「慕沙公主」走紅，接著憑《羋月傳》、《瑯琊榜》紅遍兩岸三地，也將演藝事業攀向巔峰，不過近來被拍到上街時，身邊圍繞著超過30位保鏢，一行人占據整條馬路，引發網友議論。

被觀眾稱為「大陸好媳婦」的劉濤，親民作風身受觀眾喜愛，不過近來卻被拍到上街時，居然帶著超過30名保鏢貼身保護，一行人占據整條馬路，將能走的地方擠得水洩不通，保鏢們甚至還不斷趕人，頻頻對著路人怒吼「讓開」，只為了能幫劉濤開道，由於語氣相當兇狠，嚇得鎖有人紛紛退到馬路兩側讓道。

劉濤上街身旁圍繞30位保鏢清場趕人，引發網友議論。（圖／微博）

影片曝光在網路瘋傳，讓大批網友表示紅了之後就開始耍大牌，更紛紛留言怒斥：「根本把整條馬路當成自己家了」、「這邊是公共場所，有什麼資格驅趕路人」、「這陣仗也太大了，是在比照皇后出巡的模式嗎」、「是不是應該要出面說明解釋一下」，對於劉濤此行徑相當無法諒解。

劉濤2019年參加節目《親愛的客棧》，和老公王珂大方秀恩愛，未料2月竟傳出準備離婚的消息，甚至還雇用公關團隊，似乎是鐵了心要離婚，據悉導火線是老公把她這些年來拍戲賺的錢全花光，對此，劉濤曬出和老公甜蜜合照，並寫道：「掛傷害性不大，觀賞性極低，還是我的理髮水平比較高」，高EQ回應離婚謠言。

(中時新聞網)