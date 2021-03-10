台中一間便當店本月初收到成功嶺某兵營電話訂購便當，但店家送達後竟被告知拿不到費用，需改用匯款；而軍方拖到2天後才連絡店家，要求提供帳號，之後又改稱需影印存款簿，讓店家痛批內容交代不清楚，直言「不要錢請你們了！當是勞軍！」網友則解釋是誤會，應是伙委不願代墊錢，請款雖屬正常流程，但下訂時應主動告知店家，而非交易完成才說要請款。

1名便當店業者在臉書「爆料公社」發文表示，台中成功嶺的陸軍步兵104旅步4營在本月3日電話訂購了25份雞腿便當，金額共2千元；店家在6日外送至大門時，竟被告知拿不到錢，而是事後透過匯款轉帳，而對方甚至拖到2天後才告知需提供帳號，店家提供後，對方又改稱要影印存款簿，讓店家痛批「影印好要給誰？怎給也沒講，真的夠累！」

該店家氣憤地表示「不要錢請你們了！當是勞軍了！這是現在國軍我也是呵呵」。許多熟悉軍中作業流程的網友則表示，「正常如要跑流程才請款，要先跟商家說好，不是交易完成才說要請款」、「訂便當的人的錯，要下訂前沒跟店家說清楚請款流程，如果店家接受再下訂」、「問題是一個不肯先墊，一個不知道流程複雜」。

該店家在PO文後，當晚即收到款項；有網友說，此事出在軍中伙委承辦人不願先墊錢，又未及時告知店家請款流程，因此延誤給錢。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

也有人說，此事出在軍中伙委承辦人不願先墊錢，又未及時告知店家請款流程，因此延誤給錢，「只能說作業加以前代墊的思想，造成此誤會，雖然沒有指名道姓，但光那個章，就會讓該伙委吃不完兜著走」、「查一下就知道是誰要倒大楣了，過2天連長就會去付錢了」。據了解，該店家在PO文後，當晚即收到款項。

(中時新聞網)