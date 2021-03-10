美國財政部周二公佈了本月拍賣價值580億美元的三年期票據的結果，得標利率0.355%，投標倍數從2.391增至2.689，為2018年6月以來的最高水平，顯示該筆交易的吸引力遠高於平均水平。三年期國債拍賣的殖利率為0.355％，最低觸及0.3283%，買斷比率為2.69。買入/賣出比率是對需求的度量，它代表了每售出一美元的有價證券的投標金額。

從本週二開始，美國財政部會再度拍賣1200億美元國債，包括580億美元3年期國債、380億美元10年期國債以及240億美元30年期國債。

上一次的美債拍賣是在2月25日，美國財政部拍賣620億美元的7年期國債，衡量需求的指標投標倍數（bid-to-cover ratio）僅為2.04，創歷史新低，並遠低於此前六次拍賣的認購倍數均值2.35。

這一批標售的7年期國債得標利率為1.195%，是2月以來最高的截標殖利率。當時有評論稱，這意味沒有外國投資者想要美國國債了，這絕對堪稱多年來7年期美債拍賣的最尷尬和最具災難性的時刻。

美國財政部將在周三和周四分別宣布拍賣價值380億美元的十年期債券和價值240億美元的三十年期債券的結果。

(中時新聞網)