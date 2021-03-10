LG電池事業考慮2023年在美國或歐洲設廠 09:512021/03/10 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述消息人士說法指出，樂金化學電池事業LG Energy Solutions打算在2023年生產供應特斯拉電動車的先進電池，考慮在美國和歐洲尋找廠房地點。 此舉意味樂金將在特斯拉中國以外地區供應鏈扮演更吃重的角色，一位知情人士稱，特斯拉仍在評估中，尚未達成協議。 上周這家韓國電池廠商向韓國媒體透露有意在美興建廠房，供應電動車與能源儲存系統的電池。當時樂金並未提及客戶為誰，但消息人士透露，電池買家應是特斯拉。 台電稱有備案 政府硬要蓋三接 我是國王2／張國煒潛沉半年創星宇圓夢 全球首位會開777的航空老董 (工商 ) #電池 #LG #事業 #考慮 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳產領頭羊穩步 瑞銀喊買儒鴻 04:102021/03/10 證券．權證 台灣數位貨幣研究中 發行需10年 04:102021/03/10 焦點新聞 環球消費趨勢基金 掌握復甦財 04:102021/03/10 投資理財 在陸美企 樂看經商環境 04:102021/03/10 全球財經 戲劇性轉折 東元、寶佳大和解 共推董事 04:102021/03/10 財經要聞 因應老齡化 大陸推普惠養老服務 04:102021/03/10 話題觀察 投資房地失利 仍可適用擴大書審 04:102021/03/10 金融．稅務 台驊將配發現金股利3.2元 04:102021/03/10 證券．權證 花系列苦情天后愛情長跑21年拒婚 投資慘賠6千萬62歲現況曝光 06:312021/03/10 娛樂 劉一峰愛心蛋遭棄單 花蓮人搶光 04:102021/03/10 地方新聞 房地合一稅2.0 追溯既往機率高 04:102021/03/10 財經要聞 財經熱門新聞 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 三星哭了 南韓散戶也搶台積電股票 內行人曝2大關鍵 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 金控前二月獲利 年增估翻倍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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