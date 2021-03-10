路透引述消息人士說法指出，樂金化學電池事業LG Energy Solutions打算在2023年生產供應特斯拉電動車的先進電池，考慮在美國和歐洲尋找廠房地點。

此舉意味樂金將在特斯拉中國以外地區供應鏈扮演更吃重的角色，一位知情人士稱，特斯拉仍在評估中，尚未達成協議。

上周這家韓國電池廠商向韓國媒體透露有意在美興建廠房，供應電動車與能源儲存系統的電池。當時樂金並未提及客戶為誰，但消息人士透露，電池買家應是特斯拉。

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