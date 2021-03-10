上圖為颱風季7至9月的氣候平均雨量圖，有很多的降雨是分布在各水庫的集水區。下圖為去年(2020)7至9月的累積雨量明顯偏少，8月西南部雖有降雨，但大多在平地。(翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」)

台灣中南部今年缺水嚴重，面臨56年最大旱災，氣象專家吳德榮今天表示，颱風季7至9月是台灣重要的水資源，但是去年發布警報的颱風數目僅5個，且都影響輕微，去年8月西南部雖有明顯降雨，但大多在平地，沒下在水庫集水區，可見颱風來與不來很矛盾，「來多了帶來風災、雨災；不來則會有旱災的後遺症」。

今年除了北部的新山水庫及翡翠水庫水庫外，全台有16個水庫都缺水嚴重，其中中部的德基水庫蓄水量更是全台最低只有9.7%，明德水庫、霧社水庫也只剩下10.6%及10.4%的蓄水量，連全台最大的曾文水庫，蓄水量也僅有15.2%，導致農田大面積休耕，桃園以南到高雄都必須減壓或減量供水，並危及竹科高科技廠、工業區運作。

寶二水庫蓄水量剩12%。（資料照 羅浚濱攝）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，從氣候平均雨量圖顯示，颱風季7至9月有很多降雨是分布在各水庫的集水區，是很重要的水資源。然而去年(2020)西北太平洋颱風總數21個，發布5次颱風警報，對台灣影響皆很輕微，因此去年7至9月各水庫集水區的雨量明顯偏少。

吳德榮說，去年8月西南部雖有明顯降雨，但大多在平地，沒有下在集水區。進入秋冬後、翡翠及新山水庫因在東北季風迎風面，還有可觀的進水，因此水情正常，而背風面新竹以南則已進入乾季，以致目前缺水嚴重。可見颱風來與不來對台灣來說很矛盾，來多了帶來風災、雨災，不來則會有旱災的後遺症。

(中時新聞網)