勇士隊柯瑞(Stephen Curry)轉眼打了12季NBA，他自認職業生涯已經沒什麼可證明的。柯瑞在明星賽後說：「我還有很多可以達成的事，我只是沒有需要證明的事。我的動機是享受比賽，我是真的熱愛打籃球。我很感謝還有能力在最高殿堂比賽。我們的籃球生涯有盡頭，永遠不知球神何時要我們退役，所以只要我身體健康我就會繼續打下去。」

2017年總冠軍賽前，詹姆斯(LeBron James)說他在NBA已經沒有目標了，「我還能再證明什麼嗎？我拿過總冠軍(3座)，我為自己拿1座，為隊友拿1座，再幫家鄉(克里夫蘭)拿1座。說真的，我再打下去要幹嘛？」

詹姆斯當時還未去湖人隊，累積3座總冠軍，就幾乎找不到目標。麥可喬丹(Michael Jordan)更曾在初次3連霸之後宣布退休。柯瑞現在也是3座總冠軍，他還有兩座例行賽MVP，史上首位全票當選的MVP，還有1次得分王、1次抄截王，生涯43%三分球命中率。他現在馬上走出球場也篤定入選名人堂。

話雖如此，麥可喬丹回歸之後又締造第2次的3連霸，詹姆斯轉隊到湖人又拿到第4冠，所以柯瑞絕對還有「很多事情可以達成」。本季柯瑞場均出手難得達到20次、29.7分是生涯次高，5.5籃板是生涯新高，還有6.3助攻，場均命中4.8顆三分球是生涯次高，顯然他還在巔峰期。等到下一季克雷湯普生(Klay Thompson)傷癒回歸，勇士隊仍大有可為。

(中時新聞網)