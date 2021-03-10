F-35戰機專案大到不能倒

美國眾議院軍事委員會新任主席史密斯（Adam Smith）痛批F-35戰機是無底洞，想要停止提供資金，並說五角大廈應該「減少損失」，進而投資各式戰機。

然而，這究竟有沒有可能？《大眾機械》（Popular Mechanics）網9日指出，一如往常，真相很複雜。史密斯5日在布魯金斯學會（Brookings Institution）的線上論壇中直言，F-35並不是特別有用，而維修更是昂貴。他甚至直言，要停止再朝那無底洞砸錢。而他認為，解決對策就是投資其他戰機，好讓五角大廈手邊有各式選擇。

但猶如《華盛頓郵報》（The Washington Post）所說的，史密斯的選區在西雅圖，而當地高度依賴打造F-15EX，還有F/A-18E/F等戰機的航太巨擘波音（Boeing）。而負責研製F-35戰機的，正是波音的主要對手洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。

按照五角大廈當初的構想，是要以F-35戰機來汰換空軍，海軍和海軍陸戰隊的老舊戰機，但這計畫野心太大。由於國防部決定，要在工程師最後定案，解決所有的問題前，就開始製造F-35戰機。因此這款戰機在全面量產前，還有一堆測試和揮之不去的問題需要解決。

事實證明，無論是空軍的F-35A，海軍的F-35C，還有陸戰隊的F-35B，都至少晚了3年才服役。縱使到了現在，F-35仍存有備戰力和每小時飛行成本高昂的問題。至今仍有許多F-35戰機需要進行重大的更新，才能升級到最新版。

然而，F-35汰換了太多老舊戰機，還有許多老舊戰機目前除了F-35外，至今還沒有可靠的替代品，相關專案名符其實地到了大到不能倒，而且非成功不可的地步。

(中時新聞網)