一年10億預算的國際平台，究竟由誰接手經營？公視董事會日前以高度共識決議未來會向文化部爭取國際平台案，成最受矚目的候選團隊之一。文化部長李永得今(10)日赴立法院進行業務概況報告，會前受訪提及，國際影音平台將採限制性招標招標，確認內部作業後再去函邀請公視參與。

李永得表示，依據限制性招標規定，文化部會邀請對象來提案，「我們會有一些標規及基本上的期待，請他依期待提案，有一個審查委員會來共同審查決定。」不使用公開招標方式，則是擔心會造成未來的問題，例如今年是這家，明年是另外一家，經驗無法累積。

國際平台分為前導專案及4年公共建設計畫。前導專案本為文化部去年委託公視執行，但計畫並未和董事報告，引發干預公視獨立性等強力批評，時任公視總經理等3位高層也因此辭職。

儘管公視董事會最後同意公視可承接前導專案，但文化部見爭議越演越烈，便片面宣告終止委託，引發董事徐瑞希不滿，直言文化部糟蹋公視，憤而辭去第6屆董事職務。系列爭議鬧得沸沸揚揚，沉寂一段時間後，前導專案才公布改由中央社承接。

中央社承接的前導專案計畫將於3月屆期。李永得表示，綜觀世界，一般來說，約有80％是由各國公共電視在負責，20％是由政府直接編列預算處理，公共電視董事會通過，願意承擔這個國家的責任，文化部非常歡迎。希望公視提案時，也能適度整合中央社及中央廣播電台的專長及特色，共同組成國家隊來做國際影音平台。

此外，前文化部長鄭麗君曾提出「大公廣集團」概念，外界關注是否持續推行。李永得表示，支持大公廣概念，但要分階段處理，因組織整併並不容易，目前採取功能性的合作，慢慢的把不同組織的文化融入，「坦白講，現在的華視跟公視兩個頻道都還在磨合階段，要一次整併這麼多單位不是一件容易的事，所以分階段。」

(中時 )