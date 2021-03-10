餐點大盜猖獗！一名外送員分享，最近幾天去麥當勞拿客人下訂的餐點，結果至少發生三次以上餐點被別人拿走了，害他必須在現場等待餐點重作，貼文曝光後，引起網友討論，不少人竟然留言表示不意外，因為餐點常堆在一旁，拿了就走也沒人管。

一名熊貓外送員昨在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文分享，「最近有餐點大盜，專門去麥當勞幹餐點。」這幾天去麥當勞取客人訂購的餐點，其中至少有三次店家都說有人拿走了，害他必須等待餐點重作，足足等了15分鐘。

該名外送員建議，麥當勞也許可以設一個新規定，每次去拿餐點的時候，外送員都得要簽名，否則隨便一個人穿上熊貓的衣服，都可以直接進去拿免錢的來吃。

不少網友看了產生共鳴直呼，「覺得不意外，他們也沒在確認的，直接拿就走」、「Uber也常被偷，有的麥當勞會放他們櫃台跟你確認了」、「主要沒人對點，有的店家是要看你手機才給的，麥當勞是堆旁邊，看有喜歡的拿」、「麥當勞真的很少在對餐跟單號，都是放在架上讓你自己找」、「之前就想過這個問題，制服穿著、拿手機假裝對餐，拿了就走，也沒人管。」

另也有網友表示，就算要求簽名也沒用，因為簽名也可以簽假的。最主要的問題應該是沒有人核對訂單編號，都放在架子上讓外送員自己拿，找出癥結點才可以解決餐點被偷拿的問題。

(中時新聞網)