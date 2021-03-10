大陸以檢疫為由，從3月起禁止我國鳳梨輸入，總統府、行政院到各地政府紛紛促銷，據統計，昨天鳳梨批發均價達每台斤約19.8元，但立委邱議瑩發現，部份超商卻打出399元、10公斤裝的鳳梨，但扣除成本後僅剩260元、6支鳳梨，「哪裡可以買到這麼便宜的鳳梨呢？」。

立法院經濟委員會今天邀請公平會進行業務報告。邱議瑩說，台灣鳳梨在市場上價格持續上揚，到昨天為止，鳳梨均價達每公斤33元、每台斤約19.8元，鳳梨過去產季均價約每台斤13元，但3月6日到每台斤達21元、3月9日又到19.8元，以大樹農會鳳梨來看，10公斤鳳梨販售500元，為市場行情價，但卻有超商業者販售10公斤裝鳳梨399元，但扣除紙箱40元、運費100元後僅剩約260元，但目前260元去哪裡買6支10公斤裝的鳳梨呢？

邱議瑩指出，電商平台促銷農產品是好意，但卻常常壓低價格，恐怕會影響交易市場，超商業者不一定是惡意，但如果與產地有落差的話應瞭解。

公平會主委李鎂說，從3月以來持續關注鳳梨價格波動，部分價格較低可能是契作或其他方式，如果涉及有廠商聯合壟斷訂價，公平會可以處理，會關注其收購價格較低的原因。

(中時 )