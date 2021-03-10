利空消息打擊，周二美國原油期貨跌逾1.5%；據美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至3月5日當周，美國原油庫存增加1280萬桶，遠高於分析師原先預期之增加81.6萬桶。主要原因是受到2月中旬的嚴寒風暴影響，使得煉油廠關閉而導致原油加工需求減少，進而引發庫存增加。

此外，美國大規模的1.9兆美元紓困計畫，引發通膨疑慮；加上美國與伊朗關係緊張，近期印度有部分煉油廠，已經將伊朗原油加入其年度進口計劃中，外界亦持續關注美伊兩國重啟核協議談判，終場油市收跌；其中美國原油跌幅1.6%，倫敦原油跌幅1.1%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌1.04美元，報每桶64.01美元；4月熱燃油維持平盤，報每加侖1.91美元；4月RBOB汽油同樣平盤，報每加侖2.05美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.72美元，報每桶67.52美元。(商品行情網)

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