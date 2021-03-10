集保結算所因應金融科技（FinTech）浪潮積極跨界創新，2017年3月推出將紙本存摺全面整合至投資人手機的「集保e存摺」APP，迄今上線將邁入4周年。集保宣布，「集保e存摺」APP用戶已在近日突破200萬人大關，短短1年內便增加100萬用戶。

集保董事長林修銘表示，「集保e存摺」APP為促進金融創新、滿足投資人需求而不斷進化功能，不只是單純的無紙化存摺，投資者除可接收、查詢及檢視股務資訊與權益通知外，並可同時查閱、整合檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細，方便其管理帳戶資產。

林修銘指出，「集保e存摺」APP提供的多種實用功能深受投資人歡迎，使APP使用人數續去年3月突破100萬後，時隔1年便又增加100萬投資人響應使用，足可證明「集保e存摺」服務功能實用性。

觀察投資人偏愛功能，集保指出，「我的資產」功能是「集保e存摺」APP用戶最愛，一摺多金功能使用戶可在一個App整合證券、債券、基金、黃金等資產，平均每位用戶花費7成使用時間在整合資產市值頁面上。

此外，集保首創市場之先推出的「證券資產趨勢圖」，以視覺化呈現投資人證券資產價值變動曲線，完整保留投資人資產歷史價值，讓投資人可透過不同區間的切換顯示，清楚掌握自身資產在過去一定期間的走勢變化，便利投資人掌握瞭解投資績效並規畫後續投資方向。

集保總經理朱漢強指出，隨著「集保e存摺」APP功能日漸完善，新開戶投資人捨傳統紙本存摺、選擇「集保e存摺」的比例，自2017年的31％、2018年的46％、2019年的65％一路攀升至2020年的77％，充分展現近4年來改進功能的成果。

朱漢強表示，集保將積極配合金管會「金融科技發展路徑圖」中的政策目標，提升金融服務的效率、可及性、使用性及品質，在台灣創新金融科技生態系中持續瞭解用戶需求，以精進「集保e存摺」APP服務，便利投資人參與市場，以達普惠金融目標。

(時報資訊)