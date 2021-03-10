日本311東日本大地震將滿10年，日本學者預測，接下來在2030到2040年間，可能發生規模上看9.1的南海海槽大地震，因範圍廣大，經濟損失恐將是311的十倍。

根據日本氣象廳網站解說，南海海槽是靜岡縣駿河灣到九州日向灘海底的板塊交界處，震央發生在此區域的地震，即為南海海槽地震。

氣象廳指出，這個區域約每100年到150年會發生大地震，上一次的南海海槽地震，是1944年的昭和東南海地震，以及1946年的昭和南海地震，至今已超過70年，下一次南海海槽地震時期逐漸迫近。

日本財經雜誌PRESIDENT網頁版摘錄京都大學人類暨環境學研究所教授鎌田浩毅的新書「首都直下地震與南海海槽」，鎌田在書中分析，沿著南海海槽震央地區，就是日本太平洋沿岸工業地帶，若發生巨大地震，將對日本的經濟造成直接衝擊。

鎌田指出，經過試算，屆時經濟損失將超過220兆日圓，可說損害將是311東日本大地震損失總額（約20兆日圓）的10倍以上；加上震央範圍廣大，預期從東京都首都圈到九州都會受到極大的損害。

鎌田分析，根據過去的地震數據與模擬結果推算，預測下一次南海海槽地震會發生在2035年前後5年內，也就是2030年到2040年間，地震規模恐將達到9.1，也就是威力幾乎與311東日本大地震相匹敵的巨大地震發生在西日本。

此外，他也指出，雖然理由尚不明朗，但南海海槽地震過去有高比例發生在冬天，且在發生南海海槽大地震約40年前開始，日本列島內陸的地震會變得較為頻繁。

20世紀末期開始，日本內陸地震頻率的確有增加，例如1995年的阪神大地震、2004年新潟縣中越地震、2005年福岡縣西方海岸地震、2008年的岩手與宮城內陸地震等相繼發生。

日本雜誌「日經BUESINESS」報導，鎌田表示，南海海槽大地震將使日本從關東到九州的太平洋沿岸工業地帶直接受到地震衝擊，將近日本總人口半數的6000萬人可能會受到嚴重影響。

鎌田表示，也就是說，再過15年，可能發生比311東日本大地震嚴重10倍以上的巨大地震。

日本地震調查委員會2018年2月公布調查報告指出，南海海槽在30年內，有70%到80%的機率會發生震度8到9的大地震。

南海海槽位於日本靜岡縣駿河灣到九州日向灘的海底，是海洋板塊沉入陸地板塊的區域。由於板塊以每年數公分的速度下沉，隨著時間累積變形，一旦到達界限，就會引發大地震。

根據日本政府所預想的災情，地震所引發的海嘯侵襲及建物倒塌、火災等，最壞的情況可能造成全日本約32萬3000人死亡、238萬多棟建物全倒或燒毀；地震造成的避難災民一週內可能多達950萬人，且影響時間恐長期化。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1100310

(中央社)