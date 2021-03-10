國民黨主席預計7月改選，隨著現任黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康、智庫副董事長連勝文紛紛表態，新北市前市長朱立倫的「無聲」引外界關注。港媒評論稱，朱3月8日在臉書發文，秀出自己16年前擔任桃園縣縣長期間，面對旱災的「立即行動，全面調度」的照片，與總統蔡英文的「拜拜祈雨，臨渴掘井」對比，展現自我行政能力並拉高個人格局、聲量，可見其「野心抱負」，宣布參選的腳步應不遠了。

香港媒體《中評社》9日評論分析，朱立倫雖鮮少露面，但從2月28日起，臉書發文一改過去風格，從鳳梨出口禁令、新南向18國貿易資料、勞保收支結餘到旱災應變，朱篇篇拿出實際數據痛批蔡政府無能，除展現自己美國紐約大學會計學博士的財金專業、曾任行政院副院長的豐富行政經驗與務實理性的取向，3月8日更透過其桃園縣長處事經驗，直攻蔡英文「缺水問鬼神」的爭議，將自身格局一舉拉抬至總統高度，企圖心明顯。

評論指出，除了檯面上已表態選黨主席的人士，孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜、前高雄市市長韓國瑜，都可能是潛在競爭者；反觀一直被視為藍營共主強棒的朱立倫，雖遲遲未有動靜，檯面下卻動作不斷，包括拜訪藍營要角與基層布局，朱的「躊躇不前」，應與其精打細算個性與苦無政治舞台有關。

評論強調，朱立倫從2018年卸下新北市長職務後，「一介平民」身分已邁入第3年，若朱有意問鼎2024年總統大位，今年的黨主席改選，將是其爭取政治舞台的最好機會。面對昔日「政治金童」、今日「媒體大亨」的趙少康，朱勢必感到壓力，朱近期砲口對準蔡政府猛烈進攻，足見背後企圖心與空戰能力，宣布參選的腳步也可能近了。然評論也警告，朱接下來的動作只能快不能慢，否則「再精算下去相當不利」。

(中時新聞網)