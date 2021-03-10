補教名師劉毅（本名劉曉山）涉偽造前任特助的印文、簽名，申請變更4間補習班的共同設立人，遭檢方起訴。由於劉毅已與被害人和解，台北地院今依偽造私文書罪判他5月徒刑，得易科罰金15萬元，並以支付公庫10萬元為條件，予以緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，劉毅自2010年10月10日起聘僱李姓女子擔任個人特助，負責劉毅交代的事務，並管理「劉毅英文」旗下學信、學善、學勤、學智4間補習班，同時擔任其中3間的設立人與共同設立人。

李女2018年3月初被開除，4月委請律師發函，要求「劉毅英文」給付資遣費，且設立人不能再使用她的名義，劉毅因此指示另名紀姓特助，未經李女授權，偽蓋李女印文及簽名後，向台北市教育局申請變更補習班設立人。

北院審理期間，劉毅與李女和解，合議庭因此依偽造私文書罪判他5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫10萬元；另判紀女無罪。

(中時 )