大陸近日發布《國家綜合立體交通網規劃綱要》，聲稱2035年前要在福州到台北間建高鐵，引發大陸網友熱議。鳳凰網報導，談到網路上熱議的大陸高鐵至台北的項目，俄羅斯駐大陸大使說，「相信中國有這個能力，也期待搭乘高鐵到台灣看一看。」

正在北京參加大陸全國兩會的俄羅斯駐中國大使傑尼索夫接受鳳凰衛視受訪，他稱，中國能建造大橋，正如在廣東省粵港澳大灣區看到的那樣，從技術層面上講，中國完全有這個能力。

他說，「我從來沒有去過台灣省，如果以後有機會去台灣的話，我當然更願意坐高鐵去。」

大陸國務院24日印發《國家綜合立體交通網規畫綱要》，第一次在中央層面確定了國家中長期交通網規畫建設要求。

大陸打造「八縱八橫」高鐵網，2015年6月底建成通車的合福（安徽合肥至福建福州）高鐵事先在福州段預留了台海通道，將台海通道延伸至台灣，形成快速鐵路通道。

也就是說，此條高鐵建成後將可從福州直接到台灣。福州到台北直線距離約250公里，按照現在的高鐵時速，不到一小時就能抵達台北。

(旺報 )