許多人早餐喜歡吃蛋餅或薯餅，也有人會把薯餅夾在蛋餅裡一起吃，不過每一家做的沾醬配料不一樣，也會影響美味程度。有網友好奇詢問薯餅蛋餅要加什麼醬最對味？引起熱烈討論，沒想到網友答案五花八門，其中有不少老饕推薦「番茄醬加胡椒粉」的神組合最對味，令眾人意外。

原PO昨(9)日在PTT以「薯餅蛋餅要加什麼醬」為題發文指出，每次吃薯餅蛋餅，店員都會問要加番茄醬，還是一般的醬油膏？他每次都天人交戰，想想吃到最後，薯餅、蛋餅都會分開來，所以最後還是選了蕃茄醬，好奇想詢問大家，如果吃薯餅蛋餅會加什麼醬？

貼文一出引起一陣熱烈討論，網友紛紛回應「醬油膏」、「番茄醬」、「甜辣醬」、「肉醬」、「辣椒醬」、「加起司」、「黃芥末」、「蒜蓉」等等。其中較特別的是，有不少內行人都強力推薦「番茄醬加胡椒粉」一起加，由於一般人很少會在蛋餅加番茄醬，令許多網友意外，原來蛋餅除了加醬油膏，還有這種選擇。

內行網友表示，番茄醬跟胡椒粉兩種都要加，先把番茄醬擠在薯餅和蛋餅中間，最後再灑一點胡椒粉，鹹鹹甜甜的滋味是百分之百的「絕配」，還有人推薦「醬油膏灑胡椒」或「番茄醬跟醬油膏都加」；不過也有網友勸「不加醬最好」、「熱量都爆表了還加醬？」

早餐買蛋餅加起司 老闆霸氣放"一整片"

(中時新聞網)