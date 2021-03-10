大巨蛋鋼筋砸落馬路北市府緊急要求遠雄停工。（北市議員徐巧芯提供／游念育台北傳真）

台北市長柯文哲力拚卸任前完成大巨蛋，但北市議員徐巧芯爆料，7日上午8點光復南路側的大巨蛋工地，吊掛鋼筋竟鬆脫從高處滑落，直接砸向馬路、壓垮圍籠護欄，所幸當時無人經過沒有造成傷亡，更離譜的是，事後和北市府相關單位索取資料，竟然一問三不知。

徐巧芯今早召開記者會爆料大巨蛋施工鋼筋掉落，且事後向北市體育局、建管處索取資料，竟都沒有施工日誌、安全日誌相關資料，徐痛批市府螺絲鬆得太誇張。

台北市體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，經查是怪手懸吊鋼筋籠，負責固定的2條鋼索斷掉1條才導致意外發生，目前已立即要求遠雄公司停止現場施工，全面徹查、檢視工地安全設備，合格後才能再繼續進行施做。

建管處施工科科長侯炳基表示，台北市公有、私有工地有5、600個，不可能要求每天都送到建管處，通常是在會勘前一天附上施工日誌。

侯炳基補充說，為加強監管，去年10月16日在工委會提及，希望建管針對施工日誌執行方式、主管機關備查方式更細緻，規定市府5億以上的BOT案，施工日誌要併同檢附文件，但大巨蛋目前沒有勘驗項目所以沒有施工日誌。

遠雄集團回應表示，感謝市民監督，經查，7日大巨蛋施工期間，確實出現鋼筋籠掉落事件，惟鋼筋籠掉落之處在工區內、部分掛在施工圍籬上，並超出工區範圍，造成市民安全疑慮，遠雄為此誠懇致歉，並針對失誤咎責，未來將更嚴謹監督相關工區作業，以防相關事件再次發生。

(中時 )