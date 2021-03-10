自行車成車品牌大廠-美利達（9914）受惠全球自行車與電動自行車市場需求持續強大，加上供料、產能逐步提高，船運、物流日漸紓解，2月集團總銷售量達9萬7475台、大幅成長55.71％；帶動2月合併營收直逼27億元，激增60.91％！
美利達集團今年前2月累計銷售18.30萬台，年增率達50％；挹注前2月合併營收48.29億元，年增率達43.74％。
美利達今日盤中公布2月營收大增60％，業績表現亮眼，股價最低281元、最高衝上289元，目前漲幅逾1％。
(工商 )
自行車成車品牌大廠-美利達（9914）受惠全球自行車與電動自行車市場需求持續強大，加上供料、產能逐步提高，船運、物流日漸紓解，2月集團總銷售量達9萬7475台、大幅成長55.71％；帶動2月合併營收直逼27億元，激增60.91％！
美利達集團今年前2月累計銷售18.30萬台，年增率達50％；挹注前2月合併營收48.29億元，年增率達43.74％。
美利達今日盤中公布2月營收大增60％，業績表現亮眼，股價最低281元、最高衝上289元，目前漲幅逾1％。
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