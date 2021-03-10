台中捷運綠線去年底故障停駛，歷經台中市捷運故障審查委員會6度審查台北市府捷運工程局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕10日將向市民報告恢復試營運時間。外界預期可能在3月底或4月初，適值婦幼節假期，可帶動民眾搭車人潮；且議會15日將舉行臨時會，針對捷運議題先「清理戰場」，而依市府規畫的多項備案，試營運演練到24日，以25日為重新上路的目標。

台中捷運綠線本來是台中市府去年底跨年的重要大眾運輸，卻因故障喊停，對龐大且艱鉅的任務，中捷終於可以通車了，至於何時通車、如何通車？盧秀燕10日上午10時舉行記者會向市民報告，說明通車時間，讓市民在最安全的品質下，順利搭乘捷運。

台中捷運綠線恢復試營時間，以目前捷運尚須針對站體與車廂等安全測試，推測可能3月底與4月初上路，剛好是婦幼節假期，可以帶動民眾搭車人潮。

(中時 )