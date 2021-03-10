拜登政府表示將繼續採取嚴厲的對華政策，並指責中國與俄羅斯同樣威脅美國國家安全和國際秩序，被問道中方是否會與俄方協商共同反制美國的攻擊？中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，願與俄方就各自對美關係保持溝通。

中國駐俄大使館發文，稱3月9日，中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄羅斯國際文傳電訊社書面專訪，回應中俄相關熱點話題。

問題為，新任美國總統拜登雖表示不會延續其前任的對華政策，但他與美國國務卿布林肯也說過，將繼續採取嚴厲的對華政策，並指責中國同俄羅斯一樣威脅美國國家安全和國際秩序，如何看中美關係發展？中方是否會與俄方代表協商以共同反制美國的攻擊？

張漢暉說，過去一段時間，中美關係脫離正常軌道，陷入建交以來最為困難的局面，對中國的走向和政策作出了嚴重誤判和歪曲解釋，藉此推出的各種遏制打壓措施，給兩國關係造成嚴重傷害。

他說，在中國農曆除夕，中國國家主席習近平同拜登總統進行了首次通話，此次重要通話為處於十字路口的中美關係指明了方向。

他表示，今年是中美「乒乓外交」50週年，50年前，中美共同打開了關閉幾十年的交往大門。50年後的今天，美方應糾正一段時期以來的錯誤，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

他又指，中俄作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益，肩負特殊重要責任，願同俄方就各自對美關係保持溝通，更好維護兩國戰略利益和發展利益。

(旺報 )