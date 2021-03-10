教育局期許透過教師間激勵感動同儕教師，將專業實踐於課堂，拓展莘莘學子的學習視野。（陳世宗攝）

台中市為激勵第一線教師的教學熱忱，讓深具教學研創動能的教師有尊榮感，發揮教學領導影響力，全國首創帶職帶薪全時進修，在22位報名教師中評選出6名教師，10日於市府惠中樓由市長盧秀燕進行表揚；未來將核予一學期公假並進行國內外自主專業研究，返校後將研究成果進行公開分享。

教育局長楊振昇說，中市特委請台北市立大學吳清山教授團隊進行為期1年研究，擬定「台中市獎勵績優市立中小學國內外全時進修研究實施計畫」，教師評選透過書面審查及實地訪視、觀課等；期許透過教師間的激勵感動同儕教師，將專業實踐於課堂，拓展莘莘學子的學習視野。

楊振昇指出，台中市2萬多名教師可選出6位績優教師，從事國內外全時進修，這是教育界活絡生態的光合作用，有明亮的陽光、活力的水源及清新的空氣，「問渠哪得清如許，為有源頭活水來。」老師若如源源不絕的活水，教育大業就能艨艟巨艦一毛輕的此日中流自在行。

市長盧秀燕上午特公開表揚這6位績優教師，分別為惠文高中吳彥慶、立人國小羅久芳、龍海國小李義評、台中女中劉承珏主任、大新國小林妙穗及東光國小翁嘉穗；肯定每位獲選教師在教學領域上皆有精湛表現，且致力學校教育事務，獲得學校行政團隊、學生與家長的大力支持與肯定。

盧秀燕強調，教育是百年樹人大業，教師更是此大業的根本，有好的教師就能培養出更多優秀的下一代。台中市走在全國教育的先端，願意推出創新的教育政策，讓表現良好的老師「讚」出來，繼續進修後再回饋學校，這是最優質的教育循環，更是創造幸福臺中的基礎之一。

(中時 )