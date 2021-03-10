經濟合作暨發展組織（OECD）9日上調韓國2021經濟成長(GDP)預估值，因為在疫情尚稱嚴峻的目前，韓國出口表現仍然是可圈可點。

OECD預測，亞洲第四大經濟體的韓國，2021年GDP將增3.3％，高於12月的2.8％預估值。不過，這家總部位於巴黎的國際組織，把韓國2022年GDP成長率從3.4％下修至3.1％。

因為，全球景氣陸續復甦下，韓國出口穩定成長，這是OECD主動把韓國2021經濟成長上修主因。

出口是韓國經濟命脈，占比約韓國經濟體一半。因為全球對韓國晶片與汽車產品需求強勁，故2月出口年增9.5％，並已連四個月都出現成長現象。

同時，OECD對韓國2021年GDP預估值，也比國際貨幣基金組織（IMF）與韓國央行（BOK）本身都來得樂觀。

IMF預測，2021韓國GDP成長3.1％。韓國央行預估為3％，因為出口數據佳。同時，韓國財政部門估計則是3.2％。

根據韓國財政部報告，市場樂觀看待韓國景氣可在2021年時，回到疫前水準。若屆時成真，韓國將是G20(20國集團)內，七個GDP表現超乎水準的國家之一。

同時，OECD也預估2021年全球GDP可望從之前預估的4.2％，上調至5.6％。2022年，全球經濟成長也應可維持在4％水平左右。

(時報資訊)