1.南亞科(2408)：昨夜美光強彈5%，帶動今早股價漲逾2.5%，重回季線並挑戰5日線。

2.聯電(2303)：昨夜ADR強彈4.98%，今早股價一度漲逾2%，拚回5日線。

3.新光鋼(2031)：前二月營收年增54.95％，第二季榮景可期，早盤股價開高走高逾3%。

4.三陽工業(2206)：追價買盤湧入，股價漲逾4%，一舉衝過5日線、月線。

5.廣華-KY(1338)：2月營收年增94.47%，激勵股價漲逾3%，5日線、月線一舉拿下。

6.華研(8446)：去年每股賺9.55元，H2配息3.5元，激勵今早股價漲近5%。

7.青雲(5386)：比特幣站回20日均線，外資昨轉買超，早盤漲逾2.5%。

8.順達(3211)：配息6.5元，早盤聞訊漲逾5%。

9.力致(3483)：挾散熱題材帶量上攻，早盤亮燈漲停。

10.鄉林(5531)：外資連2日買超，早盤放量漲逾3%。

11.上銀(2049)：2月、前2月營收雙創同期次高，早盤彈漲近2%，收復10日線。

12.玉山金(2884)：前2月EPS0.26元，三大法人昨大幅回補，早盤觸及年線。

13.信驊(5274)：5外資齊讚，最高上看2400元，早盤一度漲逾3%。

14.凱美(2375)：啟動第二波調漲，助力毛利率和獲利，股價上攻近6%。

15.敦泰(3545)：2月營收雙升，Q1估淡季不淡，晨盤帶量強漲逾5%，站穩100元、5日線。

16.台達電(2308)：2月營收年增33.3%，同期最強，晨盤一度彈升近3%。

17.嘉澤(3533)：受惠CPU升級趨勢，外資續挺，早盤力漲逾2%。

18.南電(8046)：缺貨效應，多方擁簇，股價高揚逾3.5%。

19.矽力-KY(6415)：不畏列入注意股票，IC設計迴光返照，股后晨盤高鎖2480元漲停，拚返2500元關卡。

20.祥碩(5269)：USB4題材，自營商轉買超力挺，股價回神，早盤力漲逾4%。

21.亞電(4939)：2月重回疫前水準，看旺今年營運，擬配息1.25元，買方墊高，股價強漲逾4%。

22.儒鴻(1476)：全年營收拚高雙位數成長+外資圈看多，鼓舞早盤跳漲3%，寫5年高價。

23.先進光(3362)：大立光每股29.92元、總額5.984億元參與私募，偕日前和解利多，已連拉4根漲停，慶祝行情強強滾。

24.大立光(3008)：砸5.984億元入股先進光，市場淡定以對，早盤開高翻黑跌約1.5%。

25.光環(3234)：昨獲外資及投信聯手買超相挺，早盤在買盤敲進下火速漲停，衝上2個月高價。

26.元山(6275)：去年每股賺2.01元，擬配息1.5元，晨盤差一檔亮燈漲停，觸及30元。

27.湯石照明(4972)：Q1不淡，全年營運看增2位數，晨盤放量勁揚逾2%，衝上近2年高位。

(時報資訊)