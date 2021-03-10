隔夜美股上漲，以科技股為主的那斯達克指數更飆升3.7%，受此激勵，周三香港恆生指數開盤大漲近500點或1.68%，為29255.37點。國企股(H股)開漲248點或2.3%，為11221.75點。
周二那斯達克綜合指數終場大漲464.66點或3.69%，收在13,073.82點，收復前一日重挫2%的失土，並創下去年11月4日以來最大單日漲幅，盤中更一度飆升4.3%。
恆生科技股開盤飆升近6%，追隨美國同業上演報復性反彈。快手暴漲10%，微盟、舜宇漲逾8%，美團漲近8%，京東健康漲7.57%，網易與京東均漲逾6%，騰訊漲逾4%。
比特幣在一天內從5萬美元一路過關斬將，市值已重返1兆美元。目前比特幣價格站穩5.4萬美元，稍早前一度漲破5.5萬美元，最高站上55,812.33美元。受此激勵，區塊鏈概念集體噴發，火幣科技飆升15%，歐科雲鏈大漲12%。
中國電信開漲9.43%，該公司宣布董事會已通過議案，擬申請A股發行，並在上海證券交易所主板上市。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。