美國科技股強勁反彈，費城半導體指數大漲6.13%，台積電美國存託憑證（ADR）漲2.15%，聯電ADR漲4.98%；台積電(2330)今天股價止跌回升，開盤達601元，漲6元，但漲幅收斂，一度壓回平盤595元；聯電(2303)開高0.85元至47.2元。早盤約在47元整理。

台積電美國存託憑證（ADR）漲2.15%，收盤116.38美元，換算每股為台幣660.81元；台積電今早開高後一度壓回平盤，600元仍尚未站穩，但守住低點未跌破。

聯電ADR收8.43美元漲0.4美元，換算每股為台幣47.87元。聯電周二最低跌至44.9元，創2個多月來新低價，但收盤拉上46.35元，今早再攻47元。

台積電、聯電今早止跌回升，帶動台股反彈。

美國科技股近兩周震盪，受到美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電以及聯電近期均遭到外資於台股賣超。

因2月工作天數減少，聯電2021年2月合併營收為149.48億元，比1月高峰155.29億元減少約3.74%，仍較去年同期增加9.86%。受惠需求續旺，聯電本季營收將再創新高。

台積電今下午將公布2月營收；受惠產能吃緊，第1季營收也將再創新高紀錄，全年營收預估將成長15%，並再創年度最佳表現。

(時報資訊)