台日桌球夫妻江宏傑與福原愛身陷婚變風波，女方遭直擊和高帥男出遊密會，甚至同住一間飯店，事後雙方各自發表聲明，福原愛只提到夫妻倆會為小孩努力，相較之下，江宏傑則是表示「對小愛的愛不曾改變」，仍試圖想挽回，但事實上似乎在一年前夫妻倆的婚姻就出了問題。

福原愛曾在自傳中提到，她希望小孩將來一定要學日文，但是只要孩子給江宏傑父母帶，就都是講中文，讓她煩惱是否應該要找日本學校，「當所有人都在說中文時，我感覺自己好像是逆水而行的人」，並表示會那麼堅持雙語教育，是希望孩子不要忘記孕育媽媽長大的國家。

且當初結婚時，福原愛一手策劃夢幻的公開儀式，在迪士尼樂園辦婚禮，甚至不惜被罵炫富，江宏傑也只能順著她的意，只有有點怨言就被周刊拿來作文章，然而也有人分析，江宏傑確實不會處理婆媳問題，他讓福原愛隻身嫁來台灣，卻無法處理好台日隔閡，讓女方不斷隱忍。

原先福原愛將在3月初回台，但由於婚變風波越演越烈，因此突然取消，對此，華研也回應，一切都要等福原愛日本經紀公司的消息，目前所有行程都還不確定，更傳出江宏傑想當面談清楚，福原愛卻強硬拒見江宏傑的消息。

(中時新聞網)