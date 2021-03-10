劍麟（2228）自結2月合併營收2.56億元、年增3.24％，公司解釋，2月儘管因農曆春節工作天數較少，但因三大主力汽車安全零組件產品出貨保持暢旺，挹注2月營收逆勢走揚。劍麟累計前二月合併營收6.06億元、年增3.61％。

劍麟表示，集團近年來持續與全球主要一階（Tier1）汽車安全供應商客戶共同開發新產品，加上汽車安全零組件產品於新車滲透率持續提升，及全球新車銷售市場回溫，挹注劍麟三大汽車安全關鍵零組件良好出貨表現。劍林表示，汽車零件事業群營收占已攀升至88％。

劍麟觀察，今年全球碳排放限制越發嚴格，再加上全球各政府將新能源車、電動車作為未來主要重點發展之一，諸多購車補助、基礎建設等政策陸續出台，帶動新能源車、電動車的後市可期，劍麟除了持續深耕車用安全性相關汽車零組件產品項目外，看好新能源車、電動車及自駕車滲透率提升，將帶動車用散熱系統方面需求大幅增加，集團已於2018年起與客戶合作開發針對電動車的車用散熱系統相關零組件，目前產線設於浙江劍麟廠（原大陸展示架事業處），預計於今年年底開始量產，以期隨著主要客戶拉貨力道增加，將為未來整體營運注入新一波成長活水。

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