國民黨革實院長羅智強、青年團前總團長田方倫連日街講宣傳藻礁公投，卻碰到民眾一面向他們比中指，一面停下來連署。羅智強今早在臉書提出此事，表示對於不認同國民黨，還是願意為守護藻礁盡一分力的民眾，他仍感謝，但這除了也是國民黨要反省的地方，也說明環境議題、藻礁公投是超越政黨、超越藍綠的。

羅智強說，已在街頭舉行了6場藻礁公投演講，遇到了不少特別有感的事。常和他一起街講的田方倫告訴他，看到一位民眾從對街就豎起中指，對著正在街講的他們走過來，然後對田大罵，叫國民黨別碰藻礁公投。但特別的是，罵完後，該民眾還是簽了藻礁公投因為，該民眾不知道去哪裡簽。

他說，他也遇到一位民眾，也是一邊簽公投，一邊說不喜歡國民黨。說起來，他還是感謝這些民眾，雖然不認同國民黨，也還是願意為守護藻礁盡一分力。但這也是國民黨要反省的地方，過去，國民黨一直是傾向「經濟發展派」，和環境議題走得比較遠，所以，有些民眾不信任國民黨，這一點，是國民黨要改變的地方。

羅智強強調，他想說的是，環境議題、藻礁公投是超越政黨、超越藍綠的，因為地球只有一個，環境也只有一個，藻礁公投雖然不是他主導發起的，但身為地球公民、台灣的一份子，他很願意、也很努力為7600年的藻礁盡一份心。828拚公投護藻礁，藻礁永存。

(中時 )