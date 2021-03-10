治安不平靜，新任台南市警局長方仰寧下重手！台南安平上個月接連發生2起震驚社會的黑幫凶殺案，正當警方依組織犯罪移送「蝦米」蔡秉逸集團成員12人後，市警局上午發布人事命令，將管轄的警四分局正副分局長及偵查隊長全數調離，引發各界震憾。被異動的分局長蔡進閱表示坦然接受，以示負責。

根據市警局發布的人事命令，四分局長蔡進閱與佳里分局長甘炎民互調；四分局副分局長余豐展調任新化分局副分局長，原缺改由佳里分局副分局長陳俊凱接任；四分局偵查隊長吳俊宏調六分局勤務指揮中心主任，改由新化分局偵查隊長蔡志成接任。

安平區上個月16日晚間，發生蔡秉逸率小弟追撞、砍殺與他有權利車買賣糾紛的王重傑致死後，同月23日晚上，蔡秉逸再槍殺昔日老大陳建文後向警方投案。

由於一連串的黑幫仇殺，引發社會大眾震驚，台南市警方待事件暫告一個段落，火速調動相關官警，以示負責。

(中時 )