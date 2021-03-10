【旅遊經洪書瑱報導】

台北杜鵑花季將於白色情人節(3/14)正式展開，活動至3月31日止！在今(2021)年台北的杜鵑花季活動以熊讚為主角，並在大安森林公園打造熊讚杜鵑花園，搭配為活動專屬設計的粉嫩造型，讓人期待熊讚與杜鵑花擦出不同以往的火花。台北市副市長蔡炳坤與台北市人氣吉祥物熊讚，也一起揭開熊讚新造型──「杜鵑花專屬熊讚」。而民眾除了賞花，主辦單位也結合城南周邊超過120家特約店家，推出限定商品或優惠活動，更有「花開集點趣」抽獎活動。

2021台北杜鵑花季白色情人節登場(圖：台北市觀傳局提供)台北市副市長蔡炳坤表示，台北市的市花就是杜鵑花，鼓勵民眾在每年春暖花開的時候，一起參與台北杜鵑花季。而公園處黃淑如代理處長表示，今年因氣候因素，臺北市公園及道路上的杜鵑花已經提前於2月中旬開始陸續綻放，現在已進入盛花期，大安森林公園種植數量約22.5萬株，佔全市杜鵑約41.28%，公園內除了常見的桃粉色三色平戶杜鵑，西洋杜鵑、皋月杜鵑及臺灣自育品種，總計超過12品種皆能盡收眼底。

各式花色杜鵑齊放(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

杜鵑花季期間除杜鵑外，也可欣賞不同品種花卉(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

百花爭艷(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

發揮巧思落下花瓣也可成為一景(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

熊讚杜鵑花園的美景(圖：台北市觀傳局提供)

杜鵑花季公園內有多處熊讚打卡牌(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

季節草花金魚草(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

3月市區處處可見她的身影，在公園及道路種植的以平戶杜鵑為主，不過，為了讓民眾在杜鵑花季欣賞到更多杜鵑花不同的姿態，公園處在大安森林公園兒童小舞台特別打造杜鵑品種展示區，展出包含平戶杜鵑、西洋杜鵑、4至5月開花俗稱夏鵑的皋月杜鵑及臺灣自育等12個品種以上，數量近千盆。

捷運2號出口色彩豐富四季花卉(圖：臺北市政府工務局公園處提供)而靠近捷運2號出口草皮區入口意象，也展出由萬里花卉產銷班栽培多年別具特色的霞紅、唐船、金星星、貴夫人、肯特、鹿山、瑪麗皇后、雪牡丹等品種；更有珍貴的桃園區農業改良場的雜交單株，花型多變，宛如綢緞般的花瓣質感，篩選來自親本西洋杜鵑、皋月杜鵑、久留米杜鵑、平戶杜鵑及臺灣原生杜鵑的優良特性，每株都是由細小如塵的種子播種，10年以上撫育而成，每株皆獨一無二！

杜鵑花熊讚裝置於大安森林公園內設置了兩座，分別為幸福花鐘熊讚以及賞花熊讚，造型俏皮可愛，非常吸睛。另，今年在城南地區的永康公園及溫州公園也設置熊讚與杜鵑花主題之情境打卡裝置！

響應2021台北杜鵑花季 聯名推出「花現．香格里拉」午茶派對(圖：香格里拉台北遠東提供)

「花現．香格里拉」午茶派對(圖：香格里拉台北遠東提供)

香格里拉台北遠東為響應台北杜鵑花季，即日起至4月30日止，特別於飯店38樓的馬可波羅酒廊週末限定推出唯美浪漫的「花現．香格里拉」午茶派對，空間由知名花藝造型師李明川，以繽紛花拱門設計襯托群山圍繞的台北壯麗高樓景觀，飯店國際廚藝團隊還將花藝元素巧妙融入餐點中，打造兼具視覺與味覺美學的春日午後時光，

也成為下午茶熱門打卡點！另，4月17日馬可波羅酒廊特邀李明川老師於同場加映，推出「花現．香格里拉」花藝下午茶，體驗手作樂趣與生活美學，下午茶每位1,080元，花藝下午茶每位3,680元，含一份花藝作品，以及下午茶，活動期間前六十組享用下午茶還可獲得杜鵑花季限量驚喜小禮！

永康與台大公館商圈特約店家推出限定款杜鵑花咖啡(圖：台北市觀傳局提供)除此之外，活動期間同步串聯永康商圈以及台大公館商圈超過120家特約店家，在活動期間祭出優惠，且周邊商圈店家合作杜鵑花窗貼，推出許多網美打卡點。民眾可以趁著春日走出戶外賞花、逛商圈，還有機會把電動機車、黃金戒指、五星級飯店住宿券等多項好禮帶回家。同時並在更有許多店家共同響應推出杜鵑花咖啡，讓民眾在這個城市擁有許多杜鵑花的季節裡，感到幸福洋溢。而活動官網還推出「花開集點趣」抽獎活動，民眾可以到指定的杜鵑花熊讚打卡裝置或是活動特約店家掃描QRcode集點，蒐集到六點就能參加抽獎。

另外配合台北杜鵑花季，「北北基好玩卡」也趁勢發行「咖啡漫步in台北杜鵑花季」電子套票，將結合城南台大一帶知名咖啡店，於3/12-5/31推出「咖啡券買一送一」的優惠，限量5,000組，只要花費120元，就能享用240元價值的餐飲，並加碼抽手沖咖啡機、精品咖啡等多項雙重好禮。

活動期間還規劃杜鵑花音樂會，音樂會將於3/21安排國內外藝人演出，陣容包括：新生代歌手-魏嘉瑩、情歌王子-黃奕儒、狼人殺偶像-陳零九、美國籍歌手-杜力Dooley以及超人氣粉紅甜心-陳芳語，現場還有手作文創市集。欲參與音樂會活動的民眾，除了須量額溫、消毒、戴口罩並做好實聯（名）制，始得進入露天音樂台舞台前管制區域，民眾亦可先行下載台北通APP或攜帶身分證，以利快速進場。

2021臺北杜鵑花季3/14至3/31展期期間，公園處在大安森林公園主要出入口及節點都有佈置美麗的打卡點，請別忘了賞花打卡的同時，保持好安全的社交距離並配戴口罩，共同落實防疫新生活。相關活動訊息可至「2021台北杜鵑花季」官方網站查詢！

(中時新聞網)