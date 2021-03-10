文策院承接的人文漫畫雜誌《CCC創作集》，自去年6月發行最後一期實體刊物，並於8月轉於網路連載經營。不料近日於有不少網友於匿名社群中流傳《CCC創作集》即將收攤消息，該刊物曾刊載包含獲日本國際漫畫賞的《送葬協奏曲》等優秀漫畫作品，可說是台灣不少新銳漫畫家發源地，格外受矚目。對此，文策院董事長丁曉菁表示，此消息為誤解，漫畫界朋友請放心。

立委王婉瑜今(10)日於立法院質詢，她秀出多張社群平台截圖，指證網友流傳包含「編輯群即將被裁撤」、「連載漫畫家已被通知停止創作」等言論，「這已經引起漫畫圈討論，《CCC創作集》乘載許多夢想，促成台漫第三階段的黃金時代，和中研院合作，有很好的文史轉譯能力，希望能持續推進。」

丁曉菁表示，這些消息純然是誤解，因《CCC創作集》先前是由前瞻計畫支持補助3年，但因前瞻計畫到期，便須轉化進化，文策院會擴大《CCC創作集》平台作為台灣拓展文化的加速器，近期將邀漫畫界業者與參與計畫的漫畫家進行諮詢與說明會議，讓大家了解文策院接手後的助攻方案。規畫需要時間安排，社群媒體消息容易使大家焦慮，謝謝委員詢問能讓文策院說明。

《CCC創作集》2009年創刊，源於科技部「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」，在發行21期後，曾在2015年停刊，直到2017年才復刊。每期除連載4部至5部結合人文史料考察的詳實漫畫外，也會訂立一個主題，如女力覺醒、蘿莉塔文化等，探究不同主題下的文化知識。最後一期實體刊物在去年6月出版，8月轉型為網路連載平台，不再發行實體刊物。

(中時 )