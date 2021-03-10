香港資深藝人謝賢，演藝事業橫跨大小螢幕，主演過許多港、台電影和電視劇，84歲謝賢一生傳奇，但謝賢近期卻屢被傳健康亮紅燈，不過謝賢其實寶刀未老，近期並主演新片《殺出個黃昏》，他在戲中飾演年事已高的退役殺手，孤單一人終老，謝賢還敬業地拿下他的招牌墨鏡，大方曝光真面目。

84歲謝賢、66歲馮寶寶再度攜手搭檔，在新片擔任男女主角，兩人飾演曾是聞風喪膽的殺手組織，無奈時代蛻變，他們也因年紀漸長，只好卸下戰衣、各自過著平凡生活，謝賢更為戲難得脫下他的招牌墨鏡，露出自己的「素顏」真面目，謝賢藏不住老態有細紋，但84歲的他膚質白嫩、精神狀態佳，還算是保養有術。

84歲謝賢走到哪都戴著墨鏡，也因此成為他的招牌造型。（圖／達志影像）

《殺出個黃昏》也獲邀成為第45屆香港國際電影節參展電影，並將於4月4日首映，其中，26歲新演員鍾雪瑩在片中和謝賢、馮寶寶有不少對手戲，鍾雪瑩很興奮自己和2位重量級演員合作，開心直呼：「以為自己在作夢」，還笑說，和謝賢、馮寶寶的合作經驗可以讓她講一輩子。

謝賢自40歲後，不論吃飯、拍戲、走到哪裡都會戴著墨鏡，就算謝賢拍床戲，依舊戴著太陽眼鏡上陣，這回謝賢罕見拿下墨鏡，也意外引發話題，其實謝賢就曾在節目笑說，他年輕的時候被老師說眼裡有桃花，因此，他戴墨鏡是為了擋桃花，並非眼睛有疾病。

謝賢 殺出個黃昏 香港版預告 Time trailer

(中時新聞網)