英國駐華大使館微信公眾號3月2日發表了一篇英國駐華大使吳若蘭的一篇署名文章《外國媒體憎恨中國嗎？》（微信截圖）

中國外交部歐洲司負責人9日召見英國駐華大使吳若蘭，奉示就其在社交媒體發表不當署名文章提出嚴正交涉。

3月2日英國駐華大使館微信公眾號發表了一篇英國駐華大使吳若蘭的一篇署名文章――《外國媒體憎恨中國嗎？》。稱這些外國媒體並不憎恨中國，而是充滿誠意地在監督政府。文章結尾處說：「希望來自西方媒體和中國媒體的重要報導可以得到更大的認可。」

就是這篇文章令大陸網友和陸媒氣炸。陸媒評論，吳若蘭的文章充滿偏見，「傲慢是一種病，得治！」並說，中國人民反感的，不是西方媒體的批評，而是他們的雙標。《環球時報》總編輯胡錫進指出，「西方媒體對中國的整體報導無疑形成了宏觀偏頗甚至虛假。」

後來，吳若蘭在Twitter上發出一張截圖，顯示她在微信公眾號上的文章已被禁止轉發。陸媒稱，言下之意是「你看，我說了中國沒有言論自由吧」。只不過，有人在評論中好心提醒她公眾號的規則——文章被讀者舉報多次，平台會自動禁止轉發。也就是說，她引起了讀者不滿。

中國外交部歐洲司負責人指出，對方作為英國駐華外交機構最高級別代表，通過官方平台發文為因虛假新聞和不實報道受制裁的個別外媒鳴冤叫屈，刻意混淆新聞誹謗和新聞監督，對外方打壓中國媒體卻「選擇性失明」。文章通篇充斥著「教師爺」式的傲慢和意識形態的偏見，顛倒黑白、操弄雙標，這一做法同外交人員身份及外交機構職能嚴重不符。文章一經發出就引起中國公眾的普遍不滿，受到強烈批評。

歐洲司負責人強調，中國政府和人民反對的從來不是外國媒體，而是那些打著「新聞自由」、「言論自由」旗號炮製假新聞、惡毒攻擊中國、中國共產黨和中國制度的錯誤行為。要求對方深刻反思自身職責，擺正位置，多做有利於促進雙邊關係發展的事。

對於吳若蘭發文評論中國媒體環境一事，中國外交部發言人汪文斌此前表示，看一個媒體，最重要的是看其報導是否遵守新聞職業道德，是否客觀公正。個別英國媒體在涉華報導中沒有秉持公正立場、以意識形態畫線、編造假新聞，事實是十分清楚的。

汪文斌指出，中方一直對包括英國媒體在內的外國記者來華報導持開放和歡迎態度，為其在華工作生活提供便利。中方反對的是意識形態偏見，藉所謂新聞自由炮製假新聞和違反新聞職業道德的行為。他還指出，中國政府鼓勵媒體依法進行輿論監督，保障新聞從業人員的合法權益，保護新聞出版單位的知識產權等內容。

吳若蘭是何許人？她的英文名字是：Caroline Elizabeth Wilson。1995年9月，她加入英國外交部，任東歐司事務組主任。值得一提的是，在加入外交部之前，吳若蘭已經從中殿律師學院取得了執業大律師資格。

加入了外交部的吳若蘭先後擔任英國駐華大使館一等秘書等職務，參與了香港事務及中英聯合聯絡小組的工作。並先後獲派到比利時布魯塞爾出任英國駐歐盟常駐代表團一等秘書；2008年7月任駐莫斯科英國貿易投資推廣署總裁（俄羅斯）兼駐莫斯科的大使館參贊（經濟、科技創新、氣候事務）。

2012年9月，吳若蘭接替奚安竹任英國駐香港及澳門總領事，成為了首位出任該職的女性。 2020年10月起，任英國駐中華人民共和國大使。獲得這一職位，也使吳若蘭成為突破英國外交領域女性職場天花板的人之一。

中英雙方近來屢生齟齬。英國通信管理局（Ofcom）以中國國際電視台（CGTN）播出強迫認罪視頻及涉港節目未能保持公正為由，對其執照持有方處以罰款。

中國外交部發言人趙立堅強調，中方對英國通信管理局有關決定表示關切，堅決反對該局一再為中國媒體在英開展正常新聞報導工作人為設置障礙，再次敦促其撤銷錯誤決定。

趙立堅表示，CGTN一貫秉持客觀、公正原則進行報導。對於此前英國通信管理局一意孤行，蠻橫吊銷CGTN英語新聞頻道在英落地許可證的錯誤行徑，中方已經多次表明瞭堅決反對的立場。此次該局再次執意作出錯誤判罰的決定，反映了其對中國抱持的強烈意識形態偏見，是赤裸裸的政治打壓，荒唐可笑。

趙立堅呼籲，英國通信管理局應該做的是對一些英媒長期以來涉華、涉港失實、虛假報導進行查處。中方敦促英國通信管理局及英方某些人立即停止政治操弄，糾正錯誤。中方保留進一步做出正當和必要反應的權利。

(中時 )