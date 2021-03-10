珍愛藻礁公投被全國關注，國民黨前立委孫大千今早在臉書舉出「綠色政權面對藻礁公投的十大奧步」，並酸民進黨前桃園市議員王浩宇是擔心珍愛藻礁公投的連署人數不夠高嗎？並表示，其實每一位愛護地球，珍惜生態的台灣人民都是潘忠政，栽贓陷害藻礁公投領銜人潘忠政一個人，不會澆息全民悍衛藻礁的熱情。

孫大千說，綠色政權面對藻礁公投的十大奧步：

一、欺騙人民三接工程只影響23公頃的面積。

二、抹紅環保團體是中共同路人。

三、抹黑環保團體要支持重啟核四。

四、抹藍環保團體的背後是國民黨。

五、恐嚇台灣人民保住藻礁就要用肺發電。

六、威脅台灣人民保住藻礁就保不住台積電。

七、策動校園另一股親綠學生作為反制力量。

八、動用側翼環團攻擊環團，造成環團內訌的假象。

九、不斷翻國民黨過去的舊帳，來轉移焦點，推卸責任。

十、鎖定公投發起人潘忠政潑糞。

孫大千表示，民進黨如果持續放任豬隊友來提油救火，年輕世代所掀起的粉紅風暴勢必會把民進黨政權再次吞沒。

(中時 )