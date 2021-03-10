集合了2000家法國初創企業的「數位法國」組織在社交媒體上表示，已向法國國家訊息與自由委員會（CNIL）投訴蘋果公司，原因是其手機系統在默認情況下能夠不經用戶同意採集個人數據，用於其預裝軟體的個性化廣告服務。該組織認為，這並不符合歐盟《通用數據保護條例》與《電子隱私法令》的規定。

「數位法國」組織在投訴信中還稱，蘋果公司這種操作對手機用戶和嚴格遵守歐盟《通用數據保護條例》的法國初創企業都造成了傷害，部分初創企業還可能會受到蘋果公司濫用市場主導地位的影響。因此，「數位法國」組織呼籲法國國家訊息與自由委員會採取措施，令蘋果公司停止這樣的行為。

對於相關投訴，蘋果公司方面反映強烈。在向法國媒體發佈的一份聲明中，蘋果公司稱這是那些追蹤用戶的企業，用來掩人耳目並蒙蔽監管方和決策者的做法。蘋果公司還強調其手機系統採用了最高標準，讓用戶可以阻止系統利用收集到的數據來推送個性化廣告。

去年，歐盟委員會對蘋果的App Store規則及其Apple Pay行動支付進行了反托拉斯調查。受歡迎的視頻遊戲《堡壘之夜》的創造者Epic Games 在批評蘋果公司時表現得尤為突出。當時，蘋果公司表示，歐洲委員會正在聽取少數企業的「毫無根據的投訴」，這是「令人失望的」。

CNIL的發言人向CNBC確認已收到投訴，並計劃進行調查。

(中時新聞網)