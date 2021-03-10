民進黨立委王定宇的緋聞案越演越烈，《鏡週刊》今再釋出49張王與民進黨發言人顏若芳兩人同進同出照，使雙方所謂的「同居說」備受質疑；而有網友認為，這一連串的爆料，恐怕都是民進黨內部的派系之爭，更是2022年、甚至是2026年台南市長大選的前哨戰！

對於王定宇以及顏若芳的緋聞風波，有網友在論壇上分析表示，該事件說穿了，就是場台南市長的前哨站，眾所皆知，王定宇就是民進黨湧言會、海派在台南的市長人選，若現任市長黃偉哲不穩，2022年就是海派在台南最有可能拿到市長位的機會。

該網友認為，周刊若毫無線報怎能得知王顏兩人私下互動，這實在讓人難以相信，因此肯定有黨內人士偷爆料。

該網友指出，他認為整起事件的起始點應該是在顏若芳身上，因為若無意外，顏恐怕只能當個台北市萬年議員，要當立委永遠輪不到她；所以顏若芳才會找上王定宇這條路，搞好關係的話，未來王定宇當上台南市長，顏若芳去台南發展也不無可能。

王定宇以及顏若芳兩人同為海派，理論上應該會知道輕重，這關乎派系利益，都會小心處理，但卻沒想到台南市長的初選早已開打，該網友直呼，民進黨在台南這局可以說是殺到刀刀見骨，眾鄉民還是在場外吃瓜看戲比較實在。

(中時新聞網)