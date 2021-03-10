Insta360今天發表了全新運動相機產品GO 2，它只有27公克重。比起傳統運動相機的設計，Insta360 GO 2同時擁有超輕量化的機身及高解析度攝影功能，易於手持的機身設計也讓創作者能更好地捕捉每一個精彩瞬間。 防水設計搭配可更換的鏡頭保護鏡使GO 2準備好迎接每一種不同的挑戰。

Insta360是相機界的蜘蛛人， 由於小巧的外形和精心設計的配件，GO 2可以固定在其他運動相機難以掌握的角度拍攝，無論是在用戶的身上、寵物身上還是車上。內置的強力磁鐵與磁吸掛繩讓用戶可以把GO 2吸在衣服上。 簡易夾可以把GO 2固定在帽子或頭巾上來輕鬆拍攝第一人稱視角(POV)鏡頭。 固定好GO 2後，點一下相機前側即可輕鬆開拍。

GO 2搭載的1/2.3”感光元件已達到旗艦級運動相機的標準，這讓它可以清晰捕捉到細節滿點的廣角畫面，高達1440P畫質的影片立刻能輕易抓住社交平台上的衆人目光。無論固定在什麼地方，Insta360的FlowState防震技術和水平校正算法可以去除每一次搖晃、顛簸和滾動，讓在奔跑、跳躍或者騎行時拍攝從此不再困難。

只要將GO 2放進充電盒中即可於半小時內充滿電。 有了充電盒，GO 2的使用時間延長到150分鐘才需要再次充電。 這個續航力長度是大部分運動相機的兩倍。除了充電，GO 2的充電盒還有遙控、三腳架及方便手持自拍的功能。 它也配有¼”鎖孔來連接自拍棒使用。使用充電盒的藍牙功能，用戶可在最遠10米距離控制GO 2。

想衝浪、去海邊玩水還是選擇曬個日光浴？ 把GO 2丟進 4米（13英尺）深的水裡都不用擔心。 GO 2支援IPX8防水。同時，GO 2備有硬化玻璃鏡頭保護鏡，使GO 2的鏡頭免受刮傷。 鏡頭保護鏡更可隨時替換。 用戶亦可使用ND濾鏡來在強光下獲得平衡的色彩及對比度。

GO 2搭配的app讓用戶可以使用WiFi實時預覽拍攝畫面並即時調整設定。 完成拍攝後，App完整的剪輯功能讓用戶可修飾錄製片段。用戶甚至可以不用下載原片到手機，只要開啟WiFi連接手機即可直接剪輯，也無需傳輸線。

不擅長手動剪輯？ FlashCut 2.0透過AI人工智能來幫用戶剪輯。 FlashCut 2.0可以自動剪輯錄製片段成一段故事，結合精彩的瞬間並加上符合節拍的音樂。用戶可從剪輯模板中選擇主題，像是運動、旅行、寵物，或是純粹選擇最喜歡的片段來讓FlashCut去完成一切。 不管哪種方式，用戶都可以得到一個可立即分享的精緻片段。

用戶可從GO 2四個視角中選擇，以獲得更完美的視野。 想拍攝廣闊的風景？ 試試120度超廣角視野。 想紀錄單車騎行？ 試試110度ActionView視野，完美紀錄第一人稱視角。只要輕輕點擊GO 2，就可以完成一切。 無論是錄製6倍速移動延時，或者以120fps拍攝4倍慢動作影片，讓你可濃縮精彩畫面，或者用超慢動作鏡頭突出關鍵時刻。

想固定地拍攝縮時攝影？只需要幾秒鐘就能設定好。 把GO 2放進充電盒，打開三腳架，即可從任何角度開始錄製。 要夜間拍攝？ 使用Nightlapse模式來取得合適的間隔和曝光時間。

Insta360 GO 2陸續可在先創官網和各大電商平台進行購買。 GO 2的台灣市場零售價格為9699台幣。GO 2的標準配件包括充電盒、磁吸掛繩、簡易夾、轉向支架和鏡頭保護鏡。

(科技)