為激勵第一線教師的教學熱忱，讓深具教學研創動能的教師有尊榮感，發揮教學領導影響力，台中市特別委請台北市立大學吳清山教授團隊進行為期1年研究，擬定「台中市獎勵績優市立中小學國內外全時進修研究實施計畫」，自去年9月公告後，在教師界引起陣陣迴響，在22位報名教師中評選出6名教師。

台中市長盧秀燕今天日上午於市府惠中樓進行表揚，期許透過教師間的激勵感動同儕教師，將專業實踐於課堂，以拓展莘莘學子的學習視野。6位教師在教學領域中，各擁有傑出的表現。

教育局指出，惠文高中吳彥慶組長本為特教老師，個人獨特的業界工作經驗，使他在推動國際教育事務上有與眾不同的視野及貢獻，讓學校能喊出「中產階級也能享有國際教育資源，實現出國夢想!」充滿力量的口號。

台中女中的劉承珏教務主任在繁忙的行政工作中，堅持帶領學生從事各項科教創新活動；她專業的地球科學課堂教學，讓評選委員們驚呼「如果我高中遇到這麼厲害的地科老師，我會選自然組就讀!」

教育局表示，立人國小羅久芳老師結合生活題材，帶領學生進入數學的邏輯空間概念，並引導科技融入教學課堂活動，也辦理數學研習營，她期待以優質的數學課程帶動全校競爭力。

龍海國小的李義評組長，多年來默默耕耘於海線科學教育，他「無伐善及無施勞」的謙虛好學不倦態度，獲得全校內外及評選委員一致好評。兩位國小老師都在數學及自然領域中提出STEAM課程教學模式，希望未來以此提升整體教育品質。

大新國小林妙穗主任注重老師心理健康，在校內辦理正念滋養課程，是老師及學生重要的心靈諮詢支柱，她溫柔的教學讓學生如沐春風，暱稱她「妙老師」。東光國小的翁嘉穗組長有高超的音樂教學底蘊，以一首茉莉花進入杜蘭朵公主的曼妙故事讓人如癡如醉。她多年來帶領學生從事戲劇公益表演，是藝術融入生命及環境教育的最佳典範。

(中時 )