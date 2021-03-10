家登(3680)營運續旺，2021年2月營收1.81億元，與去年同期大幅成長約61%。1~2月營收4.02億元，比去年同期增長57.13%。公司表示，2月營收相較去年同期增長，主要係家登子公司吳江新創及子公司家登自動化機台設備產品營收增加。

雖2月逢農曆新年及228連假，家登營收相比1月的2.2億元仍有撐，且比去年同期大增6成；今年第一季可望持續呈現淡季不淡，且隨著先進製程發展，公司的訂單能見度佳，預計今年本業表現可望逐季成長。

2020年迄今全球受疫情影響，但全球資本支出突破紀錄來到歷史高點，半導體產業逆勢成長，市場預估今年全球半導體產業規模在5G智慧型行動裝置的成長帶動，有望成長超過8％，再加上遠距辦公、教學及電子商業模式帶來另一波龐大商機，加速成就半導體產業的關鍵性地位。

家登受惠於全球大客戶產能滿載，成長動能持續。且旗下的家登自動化自獨立營運以來，開始展現成果，其半導體載具儲位系統、光罩清洗及交換設備等陸續滲透至各大半導體廠，成為量產產線標準設備，營收獲利表現亮眼。

本月上海半導體展將盛大展開，今年展出重點在5G運用帶來龐大商機，其中關鍵歸功於半導體產業。加上大中華市場8吋、12吋廠的建廠進度飛快，這些商機將轉換為家登的訂單來源，家登看好大中華市場的潛力。以及美中貿易戰帶出龐大中國內需市場需求轉向台灣，帶動台灣的半導體動能。

家登已在中國建立完整的供應鏈，未來能就近更快速地服務在地客戶。家登和昆山川口塑膠工業股份有限公司於中國昆山開發區現有廠區斥資設立專屬射出區及無塵室，由家登技術移轉，落實在地生產，提供中國半導體客戶即時及完整載具相關維修、清洗的服務，並逐步建構中國光罩盒供貨能力，以擴大家登的營運效能。

(時報資訊)