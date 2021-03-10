工業電腦廠立端(6245)董事會通過2020年合併財報，雖然營收小幅衰退近3％、仍創歷史次高，配合本業獲利提升，使稅後淨利成長21％至5.95億元、每股盈餘（EPS）5.05元，雙創歷史新高。公司尚未公布股利配發，將於6月18日召開股東常會。

立端近年來強化對電信邊緣運算及工業物聯網布局，並以網安為核心，協同各垂直市場技術領導夥伴，提供網路虛擬化（SDWAN及NFV）應用的網路白牌設備解決方案，獲得Verizon在內的全球20大電信營運商認可，已完成超過20萬企業SD-WAN站點部署。

立端去年第四季合併營收20.49億元，季減5.01％、年減3.96％。毛利率29.85％，優於第三季27.99％及前年同期29.15％，但營益率8.41％，低於第三季11.08％及前年同期9.6％。歸屬母公司稅後淨利1.47億元，雖季減22.16％、仍年增0.59％，每股盈餘1.25元。

合計立端去年合併營收75.02億元、年減2.88％，仍創歷史次高。毛利率29.41％、營益率8.79％，分創近7年、近8年高點。歸屬母公司稅後淨利5.95億元、年增達21.01％，每股盈餘5.05元、優於前年4.18元，雙創歷史新高。

立端受惠5G建設帶動需求，去年在新冠肺炎疫情逆風中仍逆勢走強，第二季、第三季本業營運顯著轉強，第四季雖因比較基期較高而使營收小幅「雙降」，但獲利在匯率逆風下仍較去年同期小幅成長，表現持穩高檔，使全年營收雖小幅下滑，但獲利仍顯著成長創高。

立端為因應營運成長所需、強化財務結構，並擴充營運範圍、進入潛在垂直市場，決議發行9億元私募無擔保可轉債，並由電源管理暨自動化大廠台達電全數認購。雙方藉此正式結親深化合作，加速工業物聯網（IIoT）及5G邊緣運算等應用發展，雙方互補綜效可期。

(時報資訊)