2022年縣市長選舉將出現不少超級戰區，新竹市因林智堅連任將屆，成四黨兵家必爭之地。根據中時新聞網委託艾普羅民調最新民調顯示，新竹市選民對交通不滿意高達4成，各黨派可能市長參選人中，以上屆立委選舉落敗的民進黨鄭宏輝知名度和支持度都較高，國民黨則是現任議員林耕仁表現最佳。

中時新聞網委託艾普羅執行並在3月1日公布的民調結果，也是首波針對2022年新竹市長選舉的最新民調，新竹市在林智堅屆滿前夕，各黨派有意競選及被勸選的參選人紛紛出爐，最有趣的觀察重點，就是跨選區知名度高的可能人選，大戰地方出身的資深民代，其中以民進黨內高層矚意的黨副祕書長林飛帆是否空降參選？讓新竹市長選情熱度快速升高。

▲雖距離還有1年8個月，但根據最新民調顯示，目前兩黨可能參選人中，以民進黨鄭宏輝和國民黨林耕仁獲整體支持度高。(圖/中時資料庫)

*知名度不等同支持度

根據中時新聞網最新調查顯示，在選民數僅約34萬的新竹市，選民對高知度的選擇並不等同支持度。以國民兩黨七位可能列入的參選人來看，在知名度方面，依序是（民）鄭宏輝、（民）林飛帆、（國）林為洲、（國）林耕仁、（國）李國璋、（民）李妍慧、（國）陳啟源；但是在支持度上，則依序為鄭宏輝、林耕仁、李妍慧、陳啟源、林為洲、李國璋、林飛帆。

同時根據這項最新民調分析顯示，在整體知名度和支持度上，目前僅民進黨鄭宏輝和國民黨的林耕仁，得到過2成以上的選民青睞，其他5位參選人多半在1成多的支持度，可能像林飛帆等未正式表態，加上選情還沒真正白熱化，但如果再加上藍綠以外的政黨參選人角逐，未來新竹市長寶座競爭會更加激烈。

▲目前新竹市被黨內點名最大的空降焦點是林飛帆，但他本人至今未表態。(圖/中時資料庫)

此項結果也顯示，相對其他縣市，新竹市是小而美的城市，人口數少但所得和人口成長率都高，但因為地方小人口少，高知名度空降參選的行情似乎比大城市差。針對這項民調結果，了解新竹選情的地方人士分析，預計新竹市長的選情會提早開打，其中鄭宏輝自立委選舉輸給鄭正鈐後，一直保持選舉熱度和狀態，所以到目前為止比其他可能參選人的選舉行情高，林飛帆則是雷聲大雨點小在本次調查中敬陪末座。

但新竹市最特別的，還有一項就是市長選區和立委一樣都是單一選區，再加上選區小所以對參選人的條件選擇也以「長期在地服務市民」為首選，其次為「政見符合需求」，至於「政黨支持」和「知名度高」都很低。地方人士分析，這也是為何資深市議員出身的(民)鄭宏輝，(國)林耕仁，在目前的民調支持度上，都能表現比有全國知名度的(民)林飛帆，和現任新竹縣立委(國)林為洲來的高。

▲國民兩黨目前可能有七位可能參選人，目前連大型看板都林立，從初選選情就白熱化。(圖/中時資料庫)

同時，從調查中也可看出，新竹市選民對參選人提出的政見也非常重視，也因為，讓新竹市民最不滿意的交通相關高達40.2%，社會福利和教育和觀光環保等也都超過10%。這些議題上的反應，也成為想爭取市長寶座候選人最大的政見參考值。

此外，地方人土也預見新竹市長選情將越演越烈，據瞭解國民黨預定於六月下旬辦理民調決定參選人，目前將由林耕仁、陳啟源、李國璋等三位現任議員角逐。另民進黨除了獨跑的鄭宏輝、李妍慧、林飛帆外是否有其他黑馬尚不得而知，除此外，時代力量和民眾黨雖然還沒有確定人選，但在需要母雞帶小雞及主席柯文哲家鄉因素下，相信也不會缺席，新竹市長寶座選戰四黨參選人角逐的熱況即將浮上檯面。

這份調查是中時新聞網委託艾普羅民調公司，針對新竹市長選情進行了一份電話民調，執行時間從2月24日到2月26日，共訪問1,077人，抽樣誤差為正負3個百分點。

(中時新聞網)