國立暨南國際大學是中部學術重鎮，假日亦是賞櫻的聖地，隨著櫻花季緊鑼密鼓展開，富士櫻華麗登場。而日前該校EMBA境外總裁班校友會，更特別舉辦「重回18歲的總裁」論壇，邀請事業有成的國際品牌創辦人，重回學校，總裁們送出愛心，針對弱勢和偏鄉醫療熱情捐助。

暨大境外總裁班的企業家一向熱心公益，善於回饋社會。暨大附中校長張正彥特別出席，感謝境外總裁班校友會熱心贊助177位弱勢學生一整學年的營養午餐費用；埔里基督教醫院董事長黃敏生也出席，感謝暨大總裁班對偏鄉醫療的熱情捐助。

境外總裁班校友會理事長楊尹維深信，結合企業資源回饋社會只是基本，以學校深厚的學術根底，配合地方產業發展，鼓勵學生在地深耕才能迎向國際。他說，透過如此操作才能讓產、官、學、社福等領域進行整合與對話，如此才能真正讓企業社會責任CSR與大學社會責任USR均能落實發揮。境外總裁班校友會理事長楊尹維主張，清寒孩童弱勢是事實，幫助他們也是應當的，因為他們無法選擇出身家庭。未來境外總裁班校友會也將持續發展新的社會回饋計畫與項目，以求能永續執行。

此外，暨大過去執行USR的成果有目共睹，目前教育部大學社會責任推動中心總辦公室，也從成功大學轉移到暨大。暨大校長武東星將本著在地關懷與環境永續之精神，每年與境外總裁班在校內持續辦理櫻花林的活動與永續植樹，亦邀請暨大附中長期受該會資助的孩童們，與母校一同正向成長。

(中時 )