2022年縣市長選舉因不少縣市長都屆滿，除新竹市、基隆市等院轄市外，直轄市也有桃園市和台北市，對國民兩黨而言都是極大的挑戰。除直轄市外，新竹市成為兩黨賣力佈局的選區，其中民進黨想做到「複製林智堅行情」，國民黨則希望成為光復北台灣的重要目標，兩黨對可能人選極為重視，但因選區特別，究竟要以知名度高為首選？還是地方深裉重要？政黨和參選人都在盤算中。

從中時新聞網委託艾普羅進行的相關民調中，對新竹市長選情做了最新的探測，並針對兩黨共7位可能的參選人進行調查，在知名度和支持度上，可看出兩黨可能參選人都有一定實力，都能獲得一成以上的支持度，了解地方選情的地方人士分析，目前兩黨也都在考量知名度和在地支持度，兩黨參選人最快在今年下半年就會正式浮現。

本次民調中整體支持較高的可能參選人，較為明顯的是國民兩黨各一位在地深根的資深市議員，即民進黨的鄭宏輝及國民黨的林耕仁，有得到2成以上受訪者的支持，其他包括：（民）李妍慧、（國）陳啟源（國）林為洲（國）李國璋、（民）林飛帆等，都在1成多上下。據地方人士分析，除了顯示新竹市選民不會隨便支持高知名度人選外，候選人和地方間的關連度，和是否正式明確表態競選的態度？都會在選民心中產生影響。

*國民兩黨內各有盤算和暗自競爭

再進一步針對兩黨7位可能參選人個人行情和聲量進行比，據相關人士分析，民進黨方面的三位可能的市長參選人，包括鄭宏輝、李妍慧、林飛帆三人，鄭和李都是新竹市資深市議員，鄭宏輝是早已表態參選，李則是鴨子划水持續經營，至於不久前民進黨內卻不斷傳出高層勸進林飛帆參選，想複製當年林智堅的經驗，這項說法雖至今未獲林飛帆本人證實，也沒有任何表態，但可能引發民進黨新竹地方上反彈。

據了解，林智堅除市長角色外，目前也一直勤跑桃園市，究竟在林智堅心中，誰才是他屬意的接班人？地方人士表示，大家認為林市長可能比較支持的是現任市黨部主委陳建名，年輕有活力，但是在知名度和支持度方面，陳建名卻都很難和鄭宏輝和林飛帆相比，也成為民進黨內提名的難題。

▲國民黨目前4位可能參選人中，依調查顯示支持度目前林耕仁暫時領先。(圖/中時資料庫)

在國民黨方面，有四位可能人選，包括林耕仁、林為洲、陳啟源和李國璋，其中除了林為洲是屬新竹縣立委，對跨區參選新竹市長的可能性尚未正式表態，地方普遍認為參選機率甚小，其他三人都是新竹市在地資深市議員，不同的是陳啟源是由無黨聯盟轉加入國民黨，李國璋之前也是從親民黨轉為國民黨。

▲民進黨3位可能參選人中，依調查顯示支持度目前鄭宏輝暫時領先。(圖/中時資料庫)

國民兩黨可能參選人，除林飛帆、林為洲以知名度占優勢外，就支持民調則是(民)鄭宏輝和(國)林耕仁暫居上風，兩黨潛在參選人也只有鄭、林兩人在支持度上超過2成以上門檻，且兩人差距在誤差3%以內。

同時再比較在地可能參選人在社群經營上的聲量比較，(民)鄭宏輝也是居於領先，(國)林耕仁則緊追在後，其他(民)李妍慧、(國)李國璋、(國)陳啟源等都社群經營聲量與領先者落差較大。

▲林耕仁和鄭宏輝在調查顯示為兩黨較突出的可能參選人。(圖/中時資料庫)

距離２０２２縣市長選戰有1年9個月的時間，新竹市卻已嗅出濃濃的煙哨味，兩黨內部也各自較勁，但選民卻還有近４成未表態，這對兩黨而言，都還有大好的努力空間可奮戰。

相關調查來自中時新聞網委託艾普羅民調公司，針對新竹市長選情進行了一份電話民調，執行時間從2月24日到2月26日，共訪問1,077人，抽樣誤差為正負3個百分點。

(中時新聞網)