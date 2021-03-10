人幣中間價升232個基點 人行連8日百億逆回購 10:442021/03/10 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美債息率回落，人民幣兌美元中間價10日報6.5106元，較9日升232個基點，升幅為0.36％。 香港信報報導，中國人民銀行連續第8日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作。 10日有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。 陳時中保密AZ疫苗採購價 費鴻泰爆料百億商機大內幕 新台幣 躍升今年最強亞幣 (工商 ) #基點 #逆回購 #人幣 #中間價 #百億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2月出口優於預期 3月春暖花開 04:102021/03/10 財經焦點 五大出口市場 全面開紅盤 04:102021/03/10 財經要聞 《商情》豆油走強 馬來西亞棕櫚油收於10年高點 10:012021/03/10 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 12:142021/03/10 財經 三星哭了 南韓散戶也搶台積電股票 內行人曝2大關鍵 09:312021/03/10 財經 房地合一稅 台中登稅收王 個人、法人稅收成長居六都之冠 04:102021/03/10 產業．科技 原物料飛漲 美企產品面臨漲價壓力 04:102021/03/10 全球財經 《國際金融》債息衝擊較小 歐股再收紅 09:442021/03/10 財經 《商情》日圓走軟 支撐日本天然橡膠續揚 10:182021/03/10 財經 福原愛外遇 塔羅專家預言桌球CP結局 12:552021/03/10 運勢 台鳳梨外銷受阻 旅外台人訂25公噸貨銷新加坡 10:562021/03/10 生活 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 台日合作！新一代電晶體架構曝光 台積電2奈米穩了 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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