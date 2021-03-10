美債息率回落，人民幣兌美元中間價10日報6.5106元，較9日升232個基點，升幅為0.36％。

香港信報報導，中國人民銀行連續第8日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作。

10日有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

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(工商 )

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